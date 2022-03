Emsland : Auto prallt gegen Baum: 20-Jähriger eingeklemmt

Ein 20-Jähriger ist mit einem Auto auf der B70 bei Meppen (Emsland) gegen einen Baum geprallt und verletzt worden. Ob er in Lebensgefahr sei, könnte nicht ausgeschlossen werden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Mittwoch. Der Mann sei zunächst in seinem Auto eingeklemmt gewesen und wurde von Rettungskräften befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Details waren zunächst unklar.

...

