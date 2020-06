Anzeige : Auto-Center Ahrendt: Wer jetzt ein Auto kauft, kann ein Schnäppchen machen

Rabatt-Optionen von Auto-Center Ahrendt am Beispiel der 0%-Finanzierung eines Jeep Compass: Ein Jeep Compass als Neuwagen mit gehobener Ausstattung wie einem Totwinkel- und Spurhalte-Assistent, einer Rückfahrkamera, einer adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage (ACC), die den Sicherheitsabstand reguliert, einem Parkassistent, einer Lenkrad- und Sitzheizung, einem Audiosystem inkl. neun Lautsprechern sowie einem UconnectTM 8,4"-Navigationssystem, Klimaautomatik und anderen Features kostet etwa 42.000 Euro brutto. Der Jeep Compass kann derzeit bei Auto-Center Ahrendt in Neumünster über eine Laufzeit von maximal drei Jahren für 0 Prozent finanziert werden. Dabei gilt eine vierjährige Hersteller-Garantie. Ein Rabatt innerhalb der Finanzierung von etwa 6.000 Euro erhält der Kunde dadurch, dass das Auto-Center Ahrendt Privatkunden eine Auftragsprämie gewährt und ihm zusätzlich einen Nachlass auf den Neuwagen gibt (Stand: 15. Juni 2020). Finanziert werden kann der Wagen mit der FCA Bank beispielsweise über drei Jahre monatlich mit einer Rate von 450 Euro plus einer Abschlussrate von 20.000 Euro, die am Ende der drei Jahre fällig wird. Die Rabattierungen beim Auto-Center Ahrendt gelten sowohl für Neuwagen als auch Vorführwagen, die nicht älter als ein Jahr sind. (Der skizzierte Verlauf ist ein Rechenbeispiel ohne Gewähr. Finanzierungsangebote und Rabatte, auch auf Basis der Fahrzeug-Ausstattung, erstellen die Verkaufsberater des Auto-Center Ahrendt für ihre Kunden immer individuell vor Ort. Gerne können Sie Kontakt zum Autohaus aufnehmen.)