Anzeige : Auto-Center Ahrendt: Bis zu 10.000 Euro sparen beim Kauf der neuen Hybrid-Autos von Jeep

Das Autohaus in Neumünster hat zahlreiche Modelle bestellt, damit Kunden die bis zum Jahresende gültigen Rabatt-Chancen nutzen können.

von Julia Gohde

07. November 2020, 00:00 Uhr

Neumünster | Es sind erst ein paar Wochen vergangen, seit der Autohersteller Jeep seine ersten beiden Plug-in-Hybrid-Modelle auf den Markt gebracht hat – den Jeep Compass 4xe und den Jeep Renegade 4xe. Das Auto-Center Ahrendt in Neumünster, das auf Jeep spezialisiert ist, hatte seitdem viele Autofans auf seinem Betriebsgelände zu Besuch, die neugierig auf die Wagen waren, eine Probefahrt gedreht oder sogar als zukünftige Besitzer eines der ersten Hybrid-Autos von Jeep wieder nach Hause gegangen sind. Wer mit dem Gedanken spielt, sich ebenfalls einen Plug-in-Hybrid von Jeep zuzulegen, hat jetzt die beste Gelegenheit dafür: Das Auto-Center Ahrendt hat in weiser Voraussicht so viele Neuwagen bestellt, dass jeder Kunde noch in diesem Jahr sein Hybrid-Fahrzeug erhalten sowie attraktive Prämien, die gesenkte Mehrwertsteuer und aktuelle Rabatte für sich nutzen kann.

Die Fahrzeuge werden sehr gut angenommen. Die Leute sind offen dafür und werden durch die staatliche Förderung gut finanziell unterstützt. Marc Bundtzen, Verkaufsleiter bei Auto-Center Ahrendt

Marc Bundtzen, Verkaufsleiter bei Auto-Center Ahrendt, ist selbst beide Modelle gefahren, damit er ganz genau weiß, wovon er spricht, wenn er seine Kunden berät und ihre Fragen beantwortet. „Die meisten sind nach den Probefahrten überrascht, dass alles simpel und verständlich ist. Das sagen insbesondere die Kunden, die vorher schon mal einen Jepp Renegade oder Compass gefahren sind. Die Bedienung der Hybrid-Autos ist fast identisch zu den Modellen mit Verbrennungsmotor“, erklärt Bundtzen. „Hybrid zu fahren ist am Anfang für den ein oder anderen ungewohnt, aber im positiven Sinne: Es ist ein entspannteres Fahren, man wird entschleunigt“, berichtet Bundtzen.

Das Feedback unserer Kunden ist durchweg positiv. Viele sind überrascht, wie leistungsstark die Autos sind. Marc Bundtzen, Verkaufsleiter bei Auto-Center Ahrendt

Der Verbrennungsmotor vorne und der E-Motor hinten in den Jeeps agieren zusammen, unterstützen einander und treiben so alle Räder gleichzeitig an. Der Elektromotor wird von einer 11,4 kW-Batterie angetrieben. Der Übergang, wenn sich der Benzinmotor zum Elektromotor dazuschaltet, ist nicht zu spüren – kein Ruckeln, kein „Kopfnicken“. Die Reichweite bei einer rein elektrischen Fahrweise reicht bis zu 50 Kilometer bei einer Geschwindigkeit von maximal 130 Stundenkilometern.

Die Hybrid-Plug-ins Compass und Renegade gibt es bei Auto-Center Ahrendt in verschiedenen Ausstattungslinien. Was variiert, ist die Motorleistung: Die Varianten S bringen 240 PS auf die Straße, wobei 180 PS auf den Benzinmotor zurückzuführen sind und 60 PS auf den E-Motor. Die Versionen Limited wiederum bieten Fahrspaß mit insgesamt 190 PS. Der Jeep Renegade und der Jeep Compass unterscheiden sich nur in Größe und Optik voneinander, vom Fahrverhalten her sind sie sich sehr ähnlich. „Die Motorisierung und das Getriebe sind die gleichen. Nur hat der Renegade einen kürzeren Radstand und ist deswegen im direkten Vergleich etwas agiler“, erklärt Bundtzen.

Viele Wege führen zum Neuwagen: Die Finanzierungsarten von Auto-Center Ahrendt

Wer bei Auto-Center Ahrendt einen Neuwagen kaufen möchte, kann diesen über mehrere Jahre finanzieren. „Für die meisten Kunden bauen wir eine Finanzierung zwischen vier und sechs Jahren auf. Diese enthält eine monatliche Rate, die sich eigentlich jeder Kunde leisten kann, sowie eine höhere Abschlussrate, die am Ende der Laufzeit fällig wird. Es zahlen jedoch die wenigsten Kunden diese Abschlussrate, sondern geben stattdessen das Fahrzeug zurück und suchen sich etwas Neues aus“, berichtet der Verkaufsleiter, der schon seit 2014 für Auto-Center Ahrendt tätig ist.

Bei der klassischen Finanzierung wiederum wird auch mit gleichbleibenden Raten gearbeitet, jedoch ohne Abschlussrate. „Und dann gibt es bei uns noch die Finanzierunsart Formula-Vertrag – viele kennen dieses Prinzip unter dem Begriff Drei-Wege-Finanzierung. In diesem Fall ist die Abschlussrate festgesetzt. Das heißt, der Kunde kann am Ende der Laufzeit entscheiden, ob er das Fahrzeug dem Händler zurück gibt, weiter finanzieren möchte, oder die Abschlussrate zahlt und das Auto übernimmt. So bleibt er bis zum Schluss flexibel“, erklärt Bundtzen.

Aktuell kann man beim Kauf eines neuen Hybrids von Jeep bei Auto-Center Ahrendt durch die Kombination verschiedener Vorteile bis zu 10.000 Euro sparen. Dieser Spareffekt setzt sich zusammen aus der staatlichen BAFA-Prämie (bis zu 4.600 Euro für Plug-in-Hybride), dem Jeep-Umweltbonus (2.610 Euro) sowie dem Händlerbonus von Auto Center Ahrendt (2.790 Euro). Dazu kommt die gesenkte Mehrwertsteuer bis 31.12.2020 und die Befreiung von der Kfz-Steuer.

Null-Prozent-Finanzierung für Jeep Renegade und Compass

Wer sich aktuell noch kein Hybrid-Fahrzeug zulegen möchte, findet bei Auto-Center Ahrendt den Jeep Renegade und Compass auch mit reinem Verbrennungsmotor. Auch für diese Modelle hat das Autohaus aus Neumünster ein Angebot geformt, das noch bis Ende des Jahres gilt, und zwar eine O-Prozent-Finanzierung für Neuwagen. Sie gilt für 36 Monate. Nur wer länger finanzieren muss, zahlt ab dem vierten Jahr 0,99 Prozent Zinsen. Den Jeep Renegade, der je nach Ausstattung ein Preisschild zwischen 32.000 und 39.110 Euro unter der Windschutzscheibe trägt, gibt es in der Finanzierung bei Auto-Center Ahrendt bereits ab 169 Euro monatlich.

Beispiel: Null-Prozent-Finanzierung eines Jeep Renegade Longitude Modell: Jeep Renegade MY21 Longitude 1.0l T-GDI 88kW (120PS) 4x2 MT6 Benzin (6,1 l/100km; 139 g/km)** Serienmäßige Ausstattung: Spurhalteassistent, Tempomat, Klimaanlage, Audiosystem mit sechs Lautsprechern, Touchscreenmonitor, Nebel-Scheinwerfer, Parkassistent. Weitere Details bzw. Sonderausstattung individuell zubuchbar. UVP: 20.960 Euro Händlerbonus: 3.353,28 Euro Einmalige Anzahlung inkl. erster monatlicher Rate: 1361,62 Euro Monatliche Rate (34 Monate): 169,00 Euro Abschlussrate (inkl. 36. monatlicher Rate): 10328,10 Euro ** Kraftstoffverbrauch kombiniert (l/100km) nach RL 80/1268/EWG, CO-Emission kombiniert (g/km) und Stromverbrauch kombiniert (kWh/100km) nach dem gesetzl. Messverfahren.

Über Auto-Center Ahrendt

Mit einer Firmengeschichte von über 30 Jahren ist das Auto-Center Ahrendt, früher Autohaus Havelstraße, in Neumünster verwurzelt und hoch angesehen. Der Kundenkreis erstreckt sich über die Grenzen von Neumünster hinaus bis nach Itzehoe und Pinneberg, Ostholstein, den Kreis Segeberg sowie Rendsburg-Eckernförde. „Der Kunde wird hier immer ehrlich und fair behandelt. Unser Anspruch ist es nicht mit einem Autoverkauf kurzfristig Profit zu machen, sondern den Kunde langfristig zu begleiten. Der familiäre und vertrauensvolle Umgang ist uns wichtig. Wir gehen in der Beratung individuell auf die Kunden ein. Alles wird entspannt und in Ruhe besprochen“, erklärt Verkaufsleiter Marc Bundtzen, der viele Stammkunden betreut.

Jetzt einen Termin zur Probefahrt bei Auto-Center Ahrendt vereinbaren

Wer den Compass oder Renegade von Jeep probefahren möchte, kann dafür einen Termin mit Auto-Center Ahrendt in Neumünster vereinbaren. Das Team ist an sechs Tagen pro Woche vor Ort.

