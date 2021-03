Ab Juni : Audi Q4 E-Tron kommt mit viel Platz und Head-up-Display

Audi erweitert in schneller Folge sein elektrisches Portfolio: Nachdem die Bayern mit dem E-Tron GT gerade in die Oberklasse vorgestoßen sind, geht es nun in die gehobene Kompaktklasse.

Ingolstadt | Audi bringt seinen neuen Q4 E-Tron im Juni auf den Markt. Der kompakte Geländewagen misst in der Länge rund 4,60 Meter und kommt zunächst mit konventionellem Heck, wie der Hersteller mitteilt. Vom Herbst an soll er auch als Sportback mit schrägem Abschluss angeboten werden. Als erster elektrischer Audi basiert er auf dem sogenannten Modularen Elekt...

