Geländewagen : Audi Q3 startet im November bei 33.500 Euro

Der neue Q3 von Audi kommt im November auf den deutschen Markt. Nun wurden auch die Preise bekannt: Das Modell soll ab 33.500 Euro zu haben sein.

von dpa

25. September 2018, 10:50 Uhr

Audi hat die Preise für den neuen Q3 bekanntgegeben. Sie beginnen bei 33.500 Euro. Die zweite Generation des Geländewagen-Modells feiert seine Publikumspremiere auf dem Pariser Autosalon (4. bis 14. Oktober) und kommt in Deutschland im November in den Handel.

Zunächst bietet Audi den Q3 mit drei Benzinern und einem Diesel an. Im Vergleich zum Vorgänger ist der SUV um fast zehn Zentimeter in die Länge gegangen, er hat in der Breite um zwei Zentimeter zugelegt und acht Zentimeter mehr Radstand bekommen.

Das vergrößerte Ladevolumen des Q3 von 530 Litern lässt sich bei ganz nach vorne geschobener Rückbank auf 675 Liter erweitern. Wer die Rückbank danach umlegt, kann bis zu 1525 Liter verstauen.