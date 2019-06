Anzeige: Marschbahn : Angenehmer reisen: mehr Platz im Zug und besser informiert

Ausgewählte Züge der Marschbahn haben seit Mitte Juni mehr Wagen und bieten 1.000 anstatt der bisherigen 820 Sitzplätze.

28. Juni 2019, 23:57 Uhr

Sylt | Nicht nur das Sofortprogramm der Marschbahn läuft derzeit auf Hochtouren. Auch weitere Verbesserungen für die Fahrgäste werden seit Mitte Juni direkt vor Ort am Bahnsteig beziehungsweise im Zug erlebbar. Konkret: Um insbesondere die Fahrt für Pendler in den Hauptverkehrszeiten angenehmer zu gestalten, hat die DB Station & Service AG seit November 2018 die Bahnsteige in Morsum, Keitum, Klanxbüll, Langenhorn und Bredstedt verlängert. So können dort von nun an Züge mit bis zu zwölf, anstatt bislang nur mit zehn, Wagen halten. Damit stehen Fahrgästen bei Verbindungen mit besonders hoher Nachfrage 1.000 anstatt bislang 820 Sitzplätze zur Verfügung. Zum Start sind aktuell folgende Züge – und damit mehr als laut Verkehrsvertrag gefordert – mit zwölf Wagen auf der Marschbahn unterwegs:

Fahrtrichtung Sylt:

Montag bis Freitag : RE 11050 Husum ab 5.58 Uhr, Niebüll ab 6.31 Uhr, Westerland an 7.05 Uhr

: RE 11050 Husum ab 5.58 Uhr, Niebüll ab 6.31 Uhr, Westerland an 7.05 Uhr Freitag: RE 11014 Niebüll ab 14.31 Uhr, Westerland an 15.05 Uhr

Fahrtrichtung Festland :

Montag bis Donnerstag : RE 11033 Westerland ab 17.22 Uhr, Niebüll an 18.01 Uhr, Husum an 18.29 Uhr

: RE 11033 Westerland ab 17.22 Uhr, Niebüll an 18.01 Uhr, Husum an 18.29 Uhr Sonntag: RE 11031 Westerland ab 16.22 Uhr, Niebüll an 17.01 Uhr, Husum an 17.29 Uhr

Ob mittelfristig noch mehr Verbindungen mit zwölf Wagen unterwegs sein werden, entscheidet das Land Schleswig-Holstein, unser Auftraggeber, gemeinsam mit uns auf Grundlage der Fahrgastzahlen. Christoph Ströh, Verkehrsvertragsmanager Netz West bei DB Regio Schleswig-Holstein

An den Stationen mit den verlängerten Bahnsteigen wird es im Laufe des Jahres außerdem zusätzliche Informationsanzeiger geben. Unabhängig von den Bahnsteigverlängerungen wurden in ganz Schleswig-Holstein die Anzeigen an allen Bahnhöfen auf den digitalen Schriftanzeigern optimiert: Sind bislang nur abweichende Informationen, wie Gleisänderungen oder Verspätungen, auf den Anzeigen erschienen, erhalten Fahrgäste nun auf durchlaufenden Anzeigen reguläre Informationen zum nächsten Zug – beispielsweise am Bahnsteig in Keitum „RE 6 nach Hamburg-Altona, Abfahrt 17:28 Uhr auf Gleis 2“. So werden die Fahrgäste noch besser informiert.

„Sowohl der verbesserte Informationsfluss an den Stationen als auch der Start der Züge mit zwölf Wagen tragen dazu bei, die Reise auf der Marschbahn angenehmer zu machen. Es sind wichtige Teile des Gesamtpakets, an dem wir kontinuierlich weiterarbeiten“, verspricht Christoph Ströh.