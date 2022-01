Panorama : Abellios letzter Tag: Übergabe der Züge bis Mitternacht

Vor mehr als zwei Jahrzehnten wurde der Bahnverkehr liberalisiert, auch in NRW drängten Regionalbahn-Firmen auf den Markt und boten der DB Regio die Stirn. Einer der großen Bahn-Konkurrenten verschwindet nun vom Markt in NRW.

Zum letzten Mal sind am Montag auf wichtigen Pendlerstrecken Nordrhein-Westfalens Züge des Regionalbahn-Unternehmens Abellio unterwegs gewesen. Für den Abend war die Einstellung des Betriebs vorgesehen. Man werde die Züge wie verabredet bis Mitternacht den Nachfolge-Linienbetreibern übergeben, sagte ein Firmensprecher am Montagnachmittag in Hagen. Hier...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.