Verkehr : A7 bei Northeim nach Unfall teilweise gesperrt

Auf der Autobahn 7 bei Northeim ist nach einem Verkehrsunfall in Richtung Kassel nur eine Spur für Autos frei. Für Lastwagenfahrer sollte die Strecke gegen 12 Uhr wieder freigegeben werden, wie die Autobahnpolizei am Freitag mitteilte. Den Angaben nach gab es am Freitagmorgen einen Auffahrunfall zwischen zwei Lastwagen. Dabei wurde ein Mensch leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich in einer Baustelle unmittelbar vor der Anschlussstelle Northeim Nord. Wegen der verengten Fahrbahn und der Räumungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Kassel an der Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.