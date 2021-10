Achte Generation : US-Sportwagen: Neue Corvette kommt im Herbst nach Europa

In den USA ist sie bereits auf dem Markt, nun drängt die neue Corvette auch in Europa auf die Überholspur. Chevrolet hat seinen Sportwagen komplett umgekrempelt.

Frankfurt | Die neue Corvette kommt über den Atlantik: Noch im Herbst soll die achte Generation des Supersportwagens auch in Europa gegen die Konkurrenz von Ferrari, Lamborghini oder McLaren antreten, teilte der US-Hersteller Chevrolet mit. Bei 86 900 Euro setzt der Kaufpreis für das Targa-Coupé mit herausnehmbarem Dachelement an. Für 93 400 Euro gibt es das C...

