Neues E-Auto : Kia EV6 startet im Herbst für 44 990 Euro

Jetzt bringt auch Kia seinen ersten reinen Stromer an den Start. Der neue Koreaner punktet vor allem mit schneller Ladetechnik und großer Reichweite. Doch der Fortschritt hat seinen Preis.

Frankfurt/Main | Auch Kia steigt in die Elektrifizierung ein und bringt das erste reine Akku-Auto an den Start. Der EV6 tritt zu Preisen ab 44 990 Euro gegen Konkurrenten wie den Skoda Enyaq, den VW ID4 und das Tesla Model Y an, teilt der Hersteller mit. Die Markteinführung kündigte Kia für den Herbst an. Der EV6 ist eine Alternative zu den umgerüsteten Verbrennern...

