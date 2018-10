Gefahr im Herbst : 275.000 Zusammenstöße in 2017 – So viele Wildunfälle wie nie

Rund 275.000 Wildunfällle wurden den Autoversicherern 2017 gemeldet. Wie Sie sich als Fahrer im Herbst richtig verhalten.

von dpa und Ankea Janßen

02. Oktober 2018, 15:37 Uhr

Berlin | Die Autoversicherer haben im vergangenen Jahr so viele Wildunfälle registriert wie noch nie seit Anfang der 1990er Jahre. Rund 275.000 Verkehrsunfälle mit Wildtieren seien 2017 gemeldet worden. Dies geht aus einer Statistik des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde.

Jeden Tag Unfälle mit 750 Wildtieren

Das seien 11.000 mehr als im Vorjahr und 34.000 mehr als noch vor rund zehn Jahren, hieß es weiter. Jeden Tag kollidierten somit im Schnitt rund 750 Wildtiere mit Autos. Für jeden Unfall hätten die Versicherer durchschnittlich etwa 2700 Euro gezahlt. Die wirtschaftlichen Schäden infolge von Wildunfällen erreichten laut GDV etwa 744 Millionen Euro. Die Statistik werde seit der Wiedervereinigung erfasst.

Lebensraum der Tiere wird enger

Gründe für den deutlichen Anstieg der Wildunfälle ist unter anderem der steig wachsende Straßenverkehr, ein nicht an die Situation angepasstes Fahrverhalten und das geänderte Freizeitverhalten der Menschen, die die Wildtiere immer häufiger stören und aufschrecken. Außerdem sorgt eine intensivere Landwirtschaft dazu, dass der Lebensraum von Reh, Wildschwein und Co. immer enger wird.

Riskante Ausweichmanöver vermeiden

Patrick Pleul

Autofahrern wird geraten, die Warnschilder vor Wildwechsel zu beachten, ernst zu nehmen und ihre Fahrweise entsprechend anzupassen: Am Rand von Wiesen, Feldern und Wäldern abbremsen und vor allem in der Dämmerung die Geschwindigkeit verringern. Wenn Wild auf der Straße oder am Straßenrand auftaucht, sollten Autofahrer das Fernlicht abblenden und hupen. Riskante Ausweichmanöver sollten sie vermeiden. Der Zusammenprall mit einem anderen Auto oder einem Baum birgt in der Regel größere Gefahren als die Kollision mit einem Tier.

Verhaltenstipps nach einem Wildunfall

1. Unfallstelle sichern: Warnblinklicht einschalten, Warndreieck aufstellen.

2. Die Polizei benachrichtigen.

3. Ein verletztes oder getötetes Tier möglichst nicht anfassen. Das Bergen des Tieres ist Aufgabe des Försters oder Jagdpächters.

4. Fotos vom Unfallort, vom Tier und vom Fahrzeug machen. Das ist hilfreich für eine schnelle Schadenbearbeitung.

5. Eine Wildunfallbescheinigung von Polizei, Förster oder Jagdpächter ausstellen lassen.

6. Den Versicherer anrufen, bevor die Wildspuren beseitigt sind oder das Fahrzeug repariert, verschrottet oder verkauft wird.