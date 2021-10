Straßenverkehrsordnung : Höhere Bußgelder für Raser und Falschparker

Der neue Bußgeldkatalog tritt ab dem 9. November in Kraft. Vor allem zu schnelles Fahren und falsches Parken kann künftig kostspieliger werden.

Berlin | Für Raser wird's teurer - innerorts verdoppelt sich sogar das Bußgeld. Was der neue Bußgeldkatalog noch beinhaltet: Raser und Falschparker müssen vom 9. November an tiefer in die Tasche greifen. Der erneuerte Bußgeldkatalog sieht härtere Strafen bei Regelverstößen im Straßenverkehr vor. Wer beispielsweise künftig innerorts 16 bis 20 Kilometer pro S...

