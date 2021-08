Liebhaber-Auto : Flatscreen statt Fuchsschwanz: Elektrischer Opel Manta

Was Marty McFly und Doc Brown können, das können sie bei Opel auch: Der Hersteller hat den Manta zur Zeitmaschine gemacht. Mit E-Antrieb und Flatscreen geht's „Zurück in die Zukunft“. Eine Zeitreise.

Rüsselsheim/Bochum | Hier ein Ölfleck am Boden, dort ein bisschen Schmierfett an der Wand, und über allem ein wunderbar altmodischer Duft aus Lack, Leder, Politur und Petroleum: Willkommen in der Klassik-Sammlung bei Opel in Rüsselsheim. Doch irgendetwas ist heute anders hier - und der Star der Show passt nur auf den ersten Blick zu den mehr als 100 Oldtimern, die Opel...

