Heute extrem rar : Der Wohnliche Kleinstcamper Mini Wildgoose

Heute ist der Mini fast schon ein Maxi. In den ersten Jahren machte der britische Kleinwagen seinem Namen noch alle Ehre, sogar auf dem Campingplatz - als Kleinstwohnmobil Wildgoose.

München | Von wegen California Dreaming! Klar, denkt jeder bei Camping-Oldtimern erst einmal an den VW Bulli und wähnt sich bei Hippie-Musik am Pazifik-Strand. Doch heute führt die Zeitreise nicht im legendären Samba-Bus aus Wolfsburg statt. Denn wir sitzen in der Wildgoose aus Worthing. Selbst mit dem Camping-Aufbau kaum länger als der aktuelle Mini, geht e...

