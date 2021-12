Flinker Flitzer : Ab Frühjahr auf der Straße: Pininfarina Battista mit 1900 PS

Zwar beschleunigt kein anderes Straßenauto aus Italien schneller, doch bis zur Serienreife haben sie sich Zeit gelassen. Nun will Pininfarina ab Frühjahr den Supersportler Battista ausliefern.

München | Mit ein paar Monaten Verspätung will Pininfarina im Frühjahr mit der Auslieferung des elektrischen Supersportwagens Battista starten. Vier Motoren mit zusammen 1397 KW/1900 PS sollen ihn zum stärksten Straßenauto machen, das bis dato in Italien gebaut wurde, so der Hersteller. Und zu einem der teuersten. Die auf maximal 150 Exemplare limitierte Kleins...

