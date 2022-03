Unfall : 85-Jähriger stirbt bei Frontalzusammenstoß nahe Wolgast

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Auto und einem Traktor im Landkreis Vorpommern-Greifswald ist ein 85 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er fuhr in Richtung Usedom, als er auf Höhe des Wolgaster Ortsteils Mahlzow in den Gegenverkehr geriet und mit dem entgegenkommenden Traktor kollidierte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei wurde der Senior in seinem Wagen eingeklemmt. Er starb noch an der Unfallstelle. Der 50 Jahre alte Traktorfahrer blieb demnach unverletzt. Wieso der 85-Jährige am Mittwochvormittag in den Gegenverkehr geriet, war zunächst unklar. Ein Gutachter soll nun den genauen Unfallhergang rekonstruieren.

Nach dem Unfall kam es zu erheblichen Behinderungen. Die Bundesstraße 111 - und damit die nördliche Zufahrt zur Insel Usedom - war für etwa drei Stunden komplett gesperrt. Um Deutschlands zweitgrößte Insel zu erreichen, mussten Betroffene die Unfallstelle weiträumig im Süden über die Bundesstraße 110 und die Zecheriner Klappbrücke umfahren....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.