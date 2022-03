Region Hannover : 81-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ein 81-jähriger Mann ist am Montag beim Überqueren eines Fußgängerüberwegs in Langenhagen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Laut der Polizei Hannover wollte der Fahrer mit seinem Wagen nach rechts abbiegen und prallte aus noch ungeklärter Ursache mit dem Fußgänger zusammen. Dieser sei durch den Zusammenstoß auf die Fahrbahn geschleudert worden. Der Mann wurde am Unfallort vom Notarzt versorgt und später in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der schweren Verletzungen sei eine Lebensgefahr nicht auszuschließen, hieß es. Gegen den 55-jährigen Fahrer wird den Angaben zufolge wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

