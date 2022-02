Panorama : 28-Jähriger nach Unfall in Lebensgefahr: Kleinkind in Klinik

Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in der Gemeinde Wenden (Kreis Olpe) im Sauerland bei einem schweren Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Aus Ottfingen mit dem Wagen kommend, habe der Mann beim Einbiegen auf eine Landstraße aus bislang unbekannter Ursache das Auto eines 35-Jährigen übersehen, berichtete die Polizei am Abend. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde demnach der 35-Jährige leicht verletzt. Ein zweijähriges Kind in dessen Auto erlitt ebenfalls Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in die Klinik.

Der 28-jährige Fahrer des ersten Autos ...

