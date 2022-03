Mecklenburg-vorpommern : 2,7 Promille: In Schlangenlinien unterwegs und eingeschlafen

Ein betrunkener Autofahrer ist rund 25 Kilometer in Schlangenlinien durch Westmecklenburg gefahren und dann schlafend am Steuer von der Polizei gefunden worden. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, ereignete sich der Vorfall am Sonntag zwischen Schwerin und Rastow (Ludwigslust-Parchim). Andere Autofahrer mussten dem Wagen des 53-Jährigen in Schwerin und auf der Landesstraße nach Süden mehrfach ausweichen und alarmierten die Beamten.

Diese suchten den Wagen - und fanden den Mann schlafend am Steuer seines Wagens im Gewerbegebiet Rastow. Die Beamten weckten den Fahrer, der dann beim Atemalkoholtest auf 2,7 Promille kam. Er musste den Führerschein abgeben und sich abholen lassen. Die Polizei sucht nun Zeugen, da auch noch unklar ist, ob Beteiligte durch die gefährliche Fahrweise des ...

