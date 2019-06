Anzeige : Aufruf: Jetzt bewerben und „Nordfriesenoriginal 2019“ werden

Die Wirtschaftsförderung Nordfriesland sucht Originale von nebenan. Die Bewerbungsphase läuft. Einsendeschluss ist am 3. Juli um 22 Uhr.

von Julia Gohde

26. Juni 2019, 23:59 Uhr

Nordfriesland | Die ersten Bewerbungen sind schon eingegangen: Potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten für den Titel „Nordfriesenoriginal 2019“. Hinter diesem Namen steckt ein Aufruf der Wirtschaftsförderung Nordfriesland:

Wir suchen Menschen von nebenan, die zwar nicht im öffentlichen Leben stehen, aber die trotzdem alle kennen. Tilmann Meyer, Wirtschaftsförderung Nordfriesland

Die „lokale Prominenz“ ist also gefragt, ein Nordfriese mit einer unnachahmlichen Art, einem ganz besonderen Hobby, einem ungewöhnlichen Beruf oder einer besonderen Geschichte. Ob jung oder alt, ob männlich oder weiblich, all das spielt keine Rolle. Wer dabei sein möchte, sollte sich sputen, denn der Einsendeschluss ist schon am 3. Juli um 22 Uhr.

Sie sind selbst ein Nordfriesenoriginal? Dann melden Sie sich und bewerben Sie sich mit ihrer ganz persönlichen Geschichte! Aus allen Einsendungen - ob per Zeitungscoupon, E-Mail oder Online-Formular - wird anschließend auf www.moin-lieblingsland.de abgestimmt. Die Top drei werden vom sh:z porträtiert und bekommen so die Gelegenheit, den Lesern ihre Geschichte zu erzählen. Dabei werden sie auch von der Kamera begleitet.