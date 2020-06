Anzeige : Aktuelle Infos zu Veranstaltungen und Tickets

Kundeninformation zur Gutscheinlösung der Bundesregierung

23. Juni 2020, 11:29 Uhr

Liebe A. Beig-Kunden,

der Gesetzgeber hat am 15. Mai mit der Veranstaltergutschein-Lösung auf die dramatische Situation im Live Entertainment reagiert und ein neues Gesetz verabschiedet: hier einsehen

Das neue Gesetz sieht vor, dass ein Veranstalter einer Musik-, Kultur-, Sport- oder sonstigen Freizeitveranstaltung, die wegen der COVID-19-Pandemie nicht stattfinden konnte oder kann, berechtigt ist, dem Inhaber einer vor dem 8. März 2020 erworbenen Eintrittskarte anstelle einer Erstattung des Eintrittspreises einen Gutschein auszuhändigen. Durch die Ausgabe der Gutscheine erhalten Veranstalter die lebensnotwendige Liquidität, die sie für einen Fortbestand während und nach der COVID-19-Pandemie benötigen. Das schützt Käufer vor den Auswirkungen eventueller Insolvenzen.

Was bedeutet das für Sie?

Bitte informieren Sie sich zum aktuellen Stand der von Ihnen gebuchten Veranstaltung auf den Internetseiten der Veranstaltungsstätten oder der jeweiligen Homepage des Veranstalters (die Kontaktdaten finden Sie auf Ihrem Ticket). Bitte haben Sie Verständnis, wenn die jeweiligen Veranstalter zunächst prüfen müssen, ob Sie die betreffende Veranstaltung verlegen können oder diese gänzlich absagen müssen. In der Regel können die Veranstaltungen auf einen alternativen Termin verschoben werden; die Tickets behalten in diesen Fällen Ihre Gültigkeit. Bitte versuchen Sie unbedingt das neue Veranstaltungsdatum anzunehmen, Sie helfen damit den betreffenden Veranstaltern in dieser wirtschaftlich schweren Situation!

Bitte beachten Sie:

Beim Kauf eines Tickets geht der Ticketkäufer einen Vertrag mit dem Veranstalter ein. Die Vorverkaufsstelle fungiert hier lediglich als Vermittler und kann eventuelle Gutscheinausgaben oder Stornofreigaben nur nach Freigabe durch den Veranstalter vornehmen. Daher schicken Sie uns bitte nicht unaufgefordert Ihre Tickets zum Storno zu, sondern halten Sie immer im Vorfeld Rücksprache mit Ihrer Vorverkaufsstelle oder informieren Sie sich über unsere Ticket-Hotline.

Alternativ zu den Internetauftritten der Veranstalter, bieten wir Ihnen nachfolgend die Möglichkeit nachzuprüfen, ob es einen Ersatztermin für Ihre Veranstaltung gibt:

Eventim-Ticket

Reservix-Ticket

Das Kundencenter Pinneberg steht Ihnen ab dem 13.07.2020 für Ihre Ticketrückfragen zur Verfügung:

Pinneberg, Damm 9-19, Öffnungszeiten: Montag und Donnerstag 9-13 Uhr

Sollte es Ihnen nicht möglich sein, das Kundencenter zu besuchen, können Sie uns bezüglich Ticketfragen auch telefonisch unter 04101 535 6232 Montag bis Freitag von 9:00 – 13:00 Uhr erreichen.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.