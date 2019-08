Anzeige: Jetzt bewerben! : 1. Internationales Damper Wein Festival: Weinprinzessin gesucht!

Vom 06. bis 08. September findet im Ostsee Resort Damp das 1. Internationale Damper Wein Festival statt. In diesem Rahmen wird die erste Weinprinzessin Schleswig-Holsteins gekürt. Jetzt als Kandidatin bewerben!

08. August 2019, 08:00 Uhr

DAMP | Es ist das Ereignis für alle Wein-Liebhaber: das 1. Internationale Damper Wein Festival. An drei Tagen wird sich vom 06. bis zum 08. September im Ostsee Resort Damp alles um das edle Genussmittel drehen. Dabei dürfen bekannte Sommeliers natürlich nicht fehlen. Begleitet und geführt wird das VineKings-Programm durch den „Flying Sommelier“ Nils Lackner. Das Highlight wird neben der eigens für dieses Event geschaffenen Weinmeile mit 20 internationalen Weingütern die Wahl der 1. Weinprinzessin Schleswig-Holstein.

Weinmeile von Sommelier Nils Lackner eröffnet

Die Weinmeile des 1. Internationalen Damper Wein Festivals wird feierlich am 06. September um 14.00 Uhr vom Sommelier Nils Lackner und Ostsee Resort Damp Marketing-Leitung Jörn Lederer eröffnet. Während des gesamten VineKings-Festivals bietet die Weinmeile köstlichen Brunch und weitere kulinarische Spezialitäten an. Das Ferienresort lockt in einzigartiger Kulisse und direkt am Meer gelegen mit verschiedensten Angeboten und Möglichkeiten, um den Wein in seiner schönsten Form kennenzulernen. Auf einen Programmpunkt freuen sich alle ganz besonders: Die Wahl zur 1. Weinprinzessin Schleswig-Holstein.

Weinprinzessin gesucht: Jetzt bewerben

Das Highlight des Wein Festivals im Ostsee Resort Damp ist die Wahl der ersten Weinprinzessin von Schleswig-Holstein am 07. September von 14 bis 16 Uhr. Am Aktionsstrand im Herzen des Urlauberparadieses stellen sich die Finalistinnen in der großen Kürungsshow der Jury bestehend aus Nils Lackner, Marion Herrig (sh:z), Kristin Recke (NDR), Dr. Bettina Bunge (TA.SH), Heiko Pichler (ORD) sowie dem Publikum vor Ort. Der Eintritt ist frei.

So läuft die Wahl der Weinprinzessin ab

Aus allen Kandidatinnen, die sich über das Anmeldeformular beworben haben, wählt die Jury die Top Acht aus. Von diesen Top Acht wird am 24. August ein ca. einminütiges Video gedreht. Im Anschluss werden die Videos für ein Voting auf shz.de veröffentlicht. Mit dem Voting werden die beiden Kandidatinnen ermittelt, die am Event-Tag des 7. Septembers gegeneinander antreten. Wer schließlich zur Weinprinzessin gekrönt wird, entscheidet die Jury.

Sie wollen die erste Weinprinzessin Schleswig-Holsteins werden? Dann bewerben Sie sich jetzt ganz einfach über das unten stehende Anmeldeformular.