Die Hochbahn-Busse bleiben am Mittwochmorgen in den Depots. Der Warnstreik soll 24 Stunden andauern. Foto: Christian Charisius up-down up-down Staus im Berufsverkehr erwartet Hochbahn-Streik in Hamburg: Schüler dürfen zu Hause bleiben Von dpa | 01.02.2023, 07:04 Uhr | Update vor 11 Min.

An Hamburgs U-Bahnhöfen und Hochbahn-Bushaltestellen ist es am Mittwoch still. 24 Stunden lang sind Beschäftigte der Hochbahn im Warnstreik. Auf den Straßen könnte es chaotisch werden.