Sturm und Hagel in SH und HH Video: Sturmtief „Oleg“ hatte Unfälle und Sturmflut im Gepäck Von Victoria Lippmann | 01.02.2023, 15:50 Uhr

Sturmtief Oleg pustet den Norden am Mittwoch ordentlich durch. Das ungemütliche Wetter mit Sturmböen und Hagel verwandelte die Straßen zeitweise in Rutschbahnen und sorgte für hohe Wasserstände. In Hamburg trat die Elbe an mehreren Stellen über die Ufer.