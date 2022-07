FOTO: Victoria Lippmann Hitzewelle erreicht den Norden Video: Proppevolle Strände – so verbringen die Menschen in Flensburg den Tag Von Victoria Lippmann | 19.07.2022, 14:47 Uhr

Der bisher heißeste Tag des Jahres zieht die Menschen an den Strand. In Wassersleben waren die Parkplätze schon am Vormittag proppevoll.