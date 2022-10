Manche lieben Halloween, andere können damit nichts anfangen. Foto: Stefan Sauer up-down up-down Umfrage des Tages Gruseln im Oktober: Feiern Sie Halloween? Von shz.de | 24.10.2022, 06:30 Uhr

Am 31. Oktober ist Reformationstag – und Halloween. In Deutschland wird das zwar nicht so ausufernd gefeiert wie in den USA, erfreut sich aber immer größerer Beliebtheit. Wir wollen heute von Ihnen wissen: Feiern Sie Halloween?