Weihnachtsmarkt Flensburg Im Video: TV-Star aus der Ukraine rührt sein Publikum in der Fußgängerzone zu Tränen Von Victoria Lippmann | 07.12.2022, 16:12 Uhr

Dawid Kadymian stand in seinem Heimatland schon im Finale von „X-Faktor“ und „The Voice of Ukraine“. Seit dem Krieg ist der Sänger mit seiner Familie in Flensburg und will den Menschen mit seinem Talent Freude schenken. Bei seinem Gratis-Konzert auf dem Flensburger Weihnachtsmarkt wurde es dabei sehr emotional.