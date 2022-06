Auf 59 Prozent des Hamburger Straßennetzes gilt Tempo 30 oder weniger. / Archivbild FOTO: Christian Grube via www.imago-images.de Änderung der Straßenverkehrsordnung Tempo 30 auf knapp 60 Prozent der Straßen in Hamburg – Linke fordert mehr Von dpa | 22.06.2022, 21:16 Uhr

Tempo-30-Zonen gibt es vor allem in Wohngebieten – auch in Hamburg. Was Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen angeht, sind den Städten und Gemeinden die Hände durch die Straßenverkehrsordnung gebunden. Die Linke will, dass sich daran etwas ändert.