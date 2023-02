Inhaber Kai Michelsen (Mitte) mit seinen Köchen Kevin Özenoglu (links) und Tim Brodersen. Foto: Hans-Rainer Hansen up-down up-down Gastronomie auf der Geest „Kai Smörrebröd“: Für die Alte Schule Wanderup wird ein Nachfolger gesucht Von Hans-Rainer Hansen | 02.02.2023, 06:31 Uhr

Kai Michelsen ist der Inhaber des gefragten Partyservices im markanten Gebäude an der Bundesstraße 200 in Wanderup. Der 62-Jährige plant seinen Ruhestand – ohne Zeitdruck und mit einem Angebot an ernsthafte Interessenten.