Kommunalwahl in SH 2023 Mit 82 Jahren tritt Joachim Germer nochmal für die Grünen an Von Kay Müller | 07.05.2023, 16:40 Uhr

Er ist ein kommunalpolitisches Ur-Gestein: Joachim Germer aus Barsbüttel: Bei acht Kommunalwahlen ist der Barsbütteler in die Parlamente gewählt worden, und will es jetzt noch einmal schaffen. Dabei war er zeitweilig einer von nur zwei Grünen in der Gemeinde und musste seine Partei sogar zweimal gründen.