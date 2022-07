Der Antigen-Schnelltest muss in einem anerkannten Testzentrum durchgeführt werden. FOTO: Hauke-Christian Dittrich up-down up-down Verschärfte Corona-Maßnahmen Lübecker Sana Kliniken: Besucher brauchen wieder negativen Coronatest Von dpa | 04.07.2022, 13:09 Uhr

In Schleswig-Holstein steigen die Infektionszahlen stark an. Die Sana Kliniken in Lübeck fahren ihre Schutzmaßnahmen wieder hoch.