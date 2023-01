Die „Höegh Gannet“ auf ihrer Fahrt nach Brunsbüttel Foto: Höegh LNG up-down up-down LNG-Terminal in Schleswig-Holstein Das sagen Umweltschützer zur Ankunft der „Höegh Gannet“ in Brunsbüttel Von Carlo Jolly | 20.01.2023, 13:40 Uhr

Zu viel, zu lange, zu umweltschädlich: Das LNG-Terminalschiff in Brunsbüttel wird nicht nur mit Jubel empfangen. Das sagen Umweltverbände zur Ankunft des Tankers „Höegh Gannet“ am Freitag in Brunsbüttel.