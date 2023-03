Foto: imago images/Political-Moments Kommunalwahl Schleswig-Holstein Zu wenig Frauen: Kommunalpolitik in SH repräsentiert Gesellschaft nicht Von Marc Nasner | 14.03.2023, 09:34 Uhr

Am 14. Mai stehen in Schleswig-Holstein Kommunalwahlen an. Chronisch unterrepräsentiert sind dabei Frauen. Parteien und Gleichstellungsbeauftragte streben nach Parität.