Prof. Horst-Günter Rubahn von der Syddansk Uni in Sonderborg mit Solarfolie. Foto: Carlo Jolly up-down up-down Klimakrise in SH und DK Physiker Horst-Günter Rubahn hofft auf die organische Solarfolie Von Carlo Jolly | 22.09.2022, 17:38 Uhr

Aus Abwanderungsplänen entstand „Project Zero“. So wurde Sonderburg in Süddänemark zum Modell für Klimaneutralität in der Grenzregion.