Christian Dirschauer beim SSW-Landesparteitag im Flensborghus. Foto: Marcus Dewanger up-down up-down Dänische und friesische Minderheit Kita-Gebühr und Straßenausbau: SSW will Bürger entlasten Von Carlo Jolly | 26.03.2023, 16:11 Uhr

Der SSW will mit dem Schwung von Berlin und Kiel auch in die Rathäuser und Kreistage in Schleswig-Holstein, zielt aber nur auf zwei Kommunalparlamente jenseits des Landesteils Schleswig.