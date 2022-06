FOTO: Markus Scholz up-down up-down Verdi ruft erneut zu Warnstreik in deutschen Seehäfen auf Deutschlands Seehäfen lahmgelegt Mit Beginn der Frühschicht: Hafenarbeiter wollen Warnstreik pünktlich beenden Von dpa | 24.06.2022, 07:03 Uhr

Reedereien und Terminalbetreiber können aufatmen. Die Hafenarbeiter wollen ihren Warnstreik an Deutschlands großen Seehäfen pünktlich am Freitagmorgen beenden. Bis dahin ging jedoch bei der Abfertigung von Container- und Frachtschiffen 24 Stunden lang so gut wie nichts mehr.