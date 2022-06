Aminata Touré war an der Seite von Finanzministerin Monika Heinold Spitzenkandidatin bei der Landtagswah FOTO: aufmdach.de, FenjaHardel Schwarz-Grüne Regierung Erste Posten bekannt: Aminata Touré neue Sozialministerin in SH Von dpa | 22.06.2022, 17:31 Uhr

Finanz-, Sozial- und Umweltministerium gehen an die Grünen in Schleswig-Holstein. Die CDU gibt die Personalien erst am Montag bekannt.