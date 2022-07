Die Maschine werde auf Lanzarote technisch überprüft. FOTO: Julian Weber up-down up-down 274 Personen an Bord Triebwerkprobleme: Ferienflieger nach Hamburg kehrt nach Lanzarote zurück Von dpa | 20.07.2022, 14:59 Uhr

Die Passagiere sind in Hotels untergebracht worden und sollten am Mittwoch an Bord eines Ersatzflugzeugs nach Hamburg fliegen.