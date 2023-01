Cyberattacken richten sich nun auch gegen Hochschulen in Norddeutschland Foto: Jochen Tack via www.imago-images up-down up-down Hackerangriff an Hochschule Cyberattacke: Sollte die FH Westküste erpresst werden? Von Carlo Jolly | 10.01.2023, 20:00 Uhr

Hacker haben an der FH Westküste in Heide Daten verschlüsselt – die Schwerpunkt-Staatsanwaltschaft Cybercrime in Itzehoe ermittelt.