Unterrichtet ab August auf der Hallig Hooge in Nordfriesland: Anja Ley. Foto: Sven Zimmermann up-down up-down Unterricht im Wattenmeer Anja Ley ist die neue Lehrerin auf der Halligschule auf Hooge Von Kay Müller | 27.06.2023, 17:09 Uhr

Mit 58 Jahren wagt die gebürtige Nordfriesin den Sprung von Hamburg nach Hallig Hooge. Was sie in ihrer neuen Zwergschule erreichen will und warum sie sich auf einsame Winternachmittage freut.