Tennis-Masters-Turnier : Zverev verpasst Turniersieg in Shanghai

Alexander Zverev hat seinen zweiten Turniersieg in diesem Jahr klar verpasst. Deutschlands derzeit bester Tennisspieler verlor am Sonntag im Finale des Masters-Events von Shanghai gegen den Russen Daniil Medwedew mit 4:6, 1:6 und war dabei chancenlos.

Avatar_shz von dpa

13. Oktober 2019, 12:08 Uhr

Medwedew nutzte nach lediglich 73 Minuten seinen ersten Matchball und unterstrich seine derzeit überragende Form. Zverev machte trotz der Niederlage einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für die ATP Finals Mitte November in London. Im vergangenen Jahr hatte der 22-Jährige in London den Titel gewonnen und damit den bislang größten Erfolg in seiner Karriere gefeiert.