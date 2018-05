Zwangspause für Nationalkicker : WM in Gefahr? Özil gibt Entwarnung: "Werde mich erholen"

Muss Bundestrainer Löw auch um den Einsatz von Mesut Özil bei der WM bangen? Der Nationalspieler gibt sich zuversichtlich.

von Alexander Barklage

07. Mai 2018, 13:31 Uhr

Bei der Verabschiedung von Arsène Wenger und Per Mertesacker saß Nationalspieler Mesut Özil mit anderen verletzten Spielern auf der Tribüne. Der 29-Jährige musste wegen Rückenproblemen passen. Muss Bundestrainer Joachim Löw nach Manuel Neuer nun auch um die WM-Teilnahme seines Spielmacher bangen?

Der 29-Jährige musste wegen Rückenproblemen passen. Muss Bundestrainer Joachim Löw nach Manuel Neuer nun auch um die WM-Teilnahme seines Spielmacher bangen? Özil äußerte sich zuversichtlich, dass er bis zur WM fit werden wird.

Sein scheidender Trainer erklärte nach dem Heimsieg gegen den FC Burnley: „Seine Rückenprobleme sind wieder aufgeflammt. Ich weiß nicht, wie lange er ausfällt. Ich denke, dass er diese Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird,“ wurde Arsène Wenger am Sonntag zitiert. Für Arsenal stehen noch zwei Ligaspiele gegen Leicester (9.5.) und Huddersfield (13.5.) auf dem Programm.

Mesut Özil beschwichtigte jetzt mit einem Instagram-Post und gab sich sehr optimistisch. "Es ist schade, dass ich das Spiel wegen meiner Rückenverletzung gestern verpasst habe", schrieb Özil. "Ich werde etwas Zeit brauchen, aber ich bin sicher, dass ich mich rechtzeitig zur Weltmeisterschaft komplett davon erhole." Eine konkrete Diagnose der medizinischen Abteilung Arsenals lag zunächst nicht vor. Bundestrainer Joachim Löw nominiert seinen vorläufigen WM-Kader am Dienstag (15. Mai) kommender Woche.

Özil verpasste die letzten fünf Saisonspiele in der Premier League verletzt und hat seit dem 1. April kein Spiel in der Liga mehr bestritten. Im Europa League-Halbfinal-Rückspiel in Madrid quälte sich Özil und spielte über 90 Minuten durch. Doch man sah dem deutschen Nationalspieler an, dass er bei Weitem nicht seine volle Leistungsstärke abrufen konnte.

mit dpa-Material