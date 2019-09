Leichtathletik : WM-Aus für Diskus-Olympiasieger Harting

Diskus-Olympiasieger Christoph Harting ist bei der Leichtathletik-WM in Doha schon in der Qualifikation gescheitert. Der 29 Jahre alte Berliner warf im Khalifa-Stadion nur 63,08 Meter und kam insgesamt nur auf den 14. Platz.

Avatar_shz von dpa

28. September 2019, 17:36 Uhr

Für Harting war es die zweite WM-Teilnahme nach 2015 in Peking. Vor zwei Jahren konnte er sich nicht für die WM in London qualifizieren. Dagegen schaffte der deutsche Meister Martin Wierig mit 63,65 Metern den Einzug in den WM-Endkampf am Montag. Seinem Magdeburger Vereinskollegen David Wrobel reichten 62,34 Meter nicht für das Weiterkommen bei seiner ersten WM-Teilnahme.