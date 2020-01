Handball-EM in Norwegen : "Wie heißt Du?": Bundestrainer Prokop fragt eigenen Spieler nach Namen

In einer Auszeit beim EM-Auftaktspiel der deutschen Mannschaft in Norwegen kam es zu einer kuriosen Situation.

Avatar_shz von aba/dpa

10. Januar 2020, 07:36 Uhr

"Wie heißt du?" Während einer Auszeit beim EM-Spiel gegen die Niederlande konnte sich Handball-Bundestrainer Christian Prokop offenbar nicht an den Namen von Nationalspieler Timo Kastening erinnern. Zumindest sah das für die zahlreichen TV-Zuschauer beim ZDF so aus. Auch Kastening selbst blickte den Coach während seiner live im Fernsehen ausgestrahlten Ansprache zunächst verdutzt an. Doch im Anschluss an den 34:23 (15:13)-Auftaktsieg im norwegischen Trondheim erklärte Prokop seine kuriose Frage während der Auszeit.

"Ich wollte einfach einen lockeren Spruch machen, ein bisschen Auflockerung reinbringen, so dass die Mannschaft mal reagieren muss", erklärte der 41-Jährige. Tatsächlich erinnerte die Mannschaft ihren Coach dann an den Namen von Rechtsaußen Kastening. "Sie haben mir den Namen dann gesagt. Aber es ist ja ganz klar, dass das ein Spaß war."

Zum Thema: Handball-EM: ZDF-Reporter kriegt Ball an den Kopf

Timo Kastening nahm die Situation sehr gelassen: "Es ist alles geklärt mit dem Bundestrainer. Ich habe einen spanischen Trainer in meinem Heimatverein, der ab und zu auch schon mal Namen verwechselt oder vertauscht oder vergisst. Das sind wir gewohnt in Hannover."