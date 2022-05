Basketball-Bundesliga : Zweite Niederlage in Bonn: Hamburg Towers vor Playoff-Aus

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers droht das Aus in den Viertelfinal-Playoffs. Mit 81:89 (46:37) unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles am Sonntag bei den Telekom Baskets Bonn im zweiten Spiel der Best-of-Five-Serie und liegt damit 0:2 zurück. Am Freitag hatten die Hanseaten nach Verlängerung mit 98:100 verloren. Das möglicherweise schon entscheidende dritte Duell findet am 20. Mai in der Inselparkhalle in Hamburg statt.

Jaylon Brown hatte nach zwölf Sekunden ...

