Deutscher Tennis-Star : Zverev will nach Wimbledon-Aus Pause einlegen

Der beste deutsche Tennisprofi Alexander Zverev will nach dem enttäuschenden Achtelfinal-Aus in Wimbledon vor Olympia eine mehrtägige Pause einlegen.

London | Der 24 Jahre alte Hamburger sagte in London, es gebe eine Chance, dass er zunächst nach Deutschland reisen werde, um einige persönliche Dinge zu machen. „Ich möchte wirklich ein paar Tage Pause nehmen“, sagte Zverev nach seinem Abschluss von Sandplatz- und Rasensaison. Vor Olympia will er sich dann in seiner Wahlheimat Monte Carlo auf das Tennistur...

