French Open : Zverev vor Viertelfinale in Paris: „Muss besser spielen“

Alexander Zverev ist bei den French Open weiter im Turnier, das ist aber auch die einzig positive Nachricht. Die Leistung des Deutschen gibt wenig Zuversicht - zumal ein ganz besonderer Gegner wartet.

Schwach gespielt, aber doch gewonnen: Alexander Zverev steht bei den French Open im Viertelfinale. Will der Olympiasieger in Paris in diesem Jahr aber wirklich um den Titel mitspielen, wird er sich drastisch steigern müssen. In der Verfassung von Sonntag, als er im Achtelfinale den spanischen Qualifikanten Bernabe Zapata Miralles mit 7:6 (13:11), 7:5,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.