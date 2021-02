Australian Open : Zverev vor Geister-Achtelfinale in Melbourne

Die Corona-Lage in Melbourne hat sich wieder verschlechtert. Die Metropole am Yarra River geht daher für fünf Tage in den Lockdown. Die Australian Open werden fortgesetzt - Zuschauer sind aber auch im Achtelfinale des besten deutschen Tennisprofis nicht mehr erlaubt.

Melbourne | Alexander Zverev machte sich nach seinem lässigen Achtelfinal-Einzug bei den Australian Open über die Unfähigkeit seines Bruders Mischa an der Playstation lustig und scherzte blendend gelaunt mit den Fans im Stadion. Wenn der letzte im Feld verbliebe...

