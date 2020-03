Coronavirus-Epidemie : Zu viele Zuschauer: Olympischer Fackellauf abgebrochen

Der Staffellauf des Olympischen Feuers ist in Griechenland abgebrochen worden. Trotz des Aufrufs, wegen der Coronavirus-Epidemie zuhause zu bleiben, hatten sich Hunderte Einwohner der griechischen Kleinstadt Sparta am Straßenrand versammelt.

Avatar_shz von dpa

13. März 2020, 13:19 Uhr

Wie das griechische Olympische Komitee weiter mitteilte, werde der Fackellauf nach diesem Abbruch in Griechenland endgültig nicht fortgesetzt. Die Übergabe des Olympischen Feuers an das japanische Organisationskomitee werde aber am 19. März wie geplant in Athen stattfinden, hieß es. Das Feuer war am Donnerstag im antiken Hain von Olympia unter Ausschluss der Öffentlichkeit entfacht worden.