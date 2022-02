Bundesliga : Zorc: Keine Diskussionen um Trainer Rose beim BVB

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc steht fest zu Trainer Marco Rose.

„Eine Trainerdiskussion gibt es bei uns nicht“, stellte der 59-Jährige in einem Sky-Interview klar. Rose war erst im Sommer von Borussia Mönchengladbach nach Dortmund gewechselt. Der achtmalige deutsche Meister und derzeitige Bundesliga-Zweite will am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) beim Europacup-Konkurrenten Union Berlin Wiedergutmachung für die 2:5-Pleite ...

